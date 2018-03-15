Путин рассказал о своем понимании счастья

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что счастье ему приносит возможность ставить большие цели и идти к ним, он доволен, когда добивается результатов.

"Ведь знаете, нет одинаковых отпечатков пальцев. Как каждый человек отличается от другого не только отпечатками пальцев, но своим восприятием мира, каждый человек - это отдельный мир. И поэтому у каждого из нас, безусловно, свое понимание счастья", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, который был опубликован в соцсетях его коллеги Дмитрия Киселева.

При этом он добавил: "Но для меня на сегодня это, безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям. И должен сказать, что, когда мне удается добиваться того, к чему я иду, несмотря ни на какие сложности, добиваясь этого результата, это приносит мне удовлетворение".