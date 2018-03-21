Комиссия Думы по этике заслушала Слуцкого и обвинивших его в домогательствах журналисток

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Думская комиссия по этике в среду заслушала в рамках обсуждения "дела о домогательствах" главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого обвинивших его в этом журналисток Дарью Жук ("Дождь") и Фариду Рустамову ("Русская служба Би-би-си"), а так же самого депутата. Заседание проходит в закрытом режиме.

Жук и Рустамова, выйдя из кабинета, где проходит обсуждение вопроса, никаких комментариев журналистам не дали.

Заседание комиссии вызвало большой интерес у представителей отечественных и зарубежных СМИ, буквально заполнивших коридор у кабинета, где обсуждается этот вопрос, передает корреспондент агентства.

Слуцкий пришел на заседание после того, как журналистки его уже покинули. Сначала депутат отказался от комментариев, но потом под натиском представителей СМИ заявил, что пока не комментирует ситуацию, так как комиссия еще не приняла решения по этому вопросу.

Он заверил, что все комментарии журналисты получат от главы комиссии Отари Аршба, который "поставит на своем уровне конструктивную точку". "И члены комиссии дадут по этому поводу исчерпывающие объяснения", - добавил он.

По словам Слуцкого, он дал все объяснения по просьбе комиссии в закрытом режиме и не хочет предварять ее решение.

При этом он выразил благодарность всем тем, кто его поддержал, "выдающимся российским женщинам - Валентине Ивановне Матвиенко (спикер Совета Федерации), Татьяне Николаевне Москальковой (омбудсмен), женщинам Государственной Думы".

"Я хочу поделиться радостью - у меня родился внук, его тоже зовут Леонид Слуцкий, и это большая поддержка, прежде всего моей семьи, которая была со мной весь этот непростой месяц", - добавил политик. Кроме того, заметил он, мужчина, "у которого самые близкие друзья - это семья, обречен на успех в любой самой непростой ситуации".

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по этике обратилась к Слуцкому за объяснениями в связи с поступившими жалобами на домогательства с его стороны. Таких жалоб уже четыре, заявил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба: от журналисток Фариды Рустамовой, Дарьи Жук, Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак. Ранее трое из обратившихся в комиссию, за исключением Собчак, сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого в СМИ.

Сам депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию". Позже, 8 марта, он в фейсбуке извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.