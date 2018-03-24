В Кремле с недоумением восприняли решение ЕС поддержать Лондон в "деле Скрипаля"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, какую информацию использовала премьер Великобритании Тереза Мэй, чтобы убедить своих европейских коллег в виновности России по "делу Скрипаля".

"Дело в том, что обвинения настолько серьезные, что они не могут выдвигаться голословно. Или они не могут выдвигаться в сослагательном наклонении. Они могут выдвигаться только утвердительно и будучи подкрепленными конкретными доказательствами", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Мир".

Ранее стало известно, что ЕС в знак солидарности с Великобританией отозвал своего посла из России для консультаций.

"Какие доказательства и какую информацию использовала госпожа Мэй в ходе вчерашних контактов со своими европейскими коллегами, мы не знаем. Какой объем информации о происшествии в Солсбери имеется у британцев, мы тоже не знаем. Что произошло там на самом деле, мы тоже не знаем", - отметил Песков.

Соответственно, подчеркнул пресс-секретарь президента, "просто не можем судить о том, что стало причиной такой реакции".

Он также посетовал на то, что любые попытки России наладить взаимодействие с Великобританией по "делу Скрипаля" не встречают взаимности.

"Наше желание способствовать каким-то образом выяснению обстоятельств произошедшего, взаимодействовать в этих целях, не встречает взаимности", - сказал Песков.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.