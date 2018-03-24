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Новый глава Волоколамского района пообещал в короткие сроки решить проблему "Ядрово"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Назначенный накануне и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев считает своей главной задачей на новом месте работы - оперативное решение проблемы запаха, исходящего от мусорного полигона "Ядрово".

"Необходимо в короткие сроки решить проблему. На мой взгляд, местная власть упустила эту ситуацию. (. . .) Моя задача - собрать все данные и принять быстрые решения, чтобы не было запаха, чтобы объем машин был нашим, а не пришлым, не московским", - сказал он на круглом столе в Волоколамске.

В РоссииПолигон "Ядрово" будет принимать мусор до 14 апреляЧитать подробнее

Вихарев также заявил, что открыт для общения с местными жителями.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей. Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова.

23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев. В свою очередь временно исполняющим обязанности главы Лосино-Петровского стал замглавы городского округа Олег Фетюков.

Отравление в Волоколамске

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Теги: Подмосковье, Волоколамск, Ядрово
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