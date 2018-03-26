Собственник ТЦ "Зимняя вишня" пообещал выделить семьям погибших миллион рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Собственник торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где в результате пожара по последним данным, погибли 64 человека, выплатит 1 млн рублей семьям погибших.

"По последней информации собственник предприятия известил о выделении еще 1 миллиона рублей со стороны собственника здания"- сообщил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов на совещании оперативного штаба под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

По его словам, в настоящее время готовится соответствующее заявление собственника.

"Сейчас этим занимаются, передаются списки", - добавил он

Ранее пресс-служба губернатора Кемеровской области сообщила, что родственники погибших получат 1 млн рублей.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что гендиректор ООО "КДВ Групп" Сергей Братушев - основной собственник ТРК - в настоящее время выехал в Кемерово. "Он едет из Томска в следственный комитет", - сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что Братушев приедет в Кемерово, в том числе как представитель основного совладельца "КДВ Групп" Дениса Штенгелова.

Тот же источник пояснил "Интерфаксу", что "КДВ Групп" является основным собственником ТРК "Зимняя вишня", но наряду с ним у ТРК имеется много собственников небольших помещений, их число сейчас устанавливается.

В пресс-службе "КДВ Групп" агентству заявили, что не будут комментировать трагедию.

Структура собственности "Зимней вишни" непрозрачна. ТРЦ был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), здания были перепрофилированы. ККК, по данным "СПАРК-Интерфакс", является одной из структур "КДВ Групп".

При этом управление ТРЦ осуществлялось преимущественно через ООО "Зимняя вишня Кемерово", принадлежащее его гендиректору Надежде Судденок.

О том, что "КДВ Групп" владеет ТРЦ, помимо источников "Интерфакса", публично заявил депутат Госдумы РФ от Кемеровской области Антон Горелкин.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник в кемеровских органах власти, что совладелец "КДВ Групп" Штенгелов вышел на связь с властями. По словам источника, Штенгелов сказал, что находится "очень далеко, за рубежом". Пока нет данных о том, что представители Штенгелова будут направлены в Кемерово, с бизнесменом планируется связаться повторно.

"КДВ Групп" - один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами "Кириешки", "Яшкино", "Бонди". Головной офис компании находится в Томске.