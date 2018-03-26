Здание торгового центра в Кемерове вновь задымилось

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Из здания торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово вновь пошел дым.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места происшествия, дым виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

Глава МЧС России Владимир Пучков, как сообщается, подтвердил, что потушенный пожар разгорелся с новой силой.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал Пучков журналистам.

Он добавил, что в некоторых "термоточках температура достигает 600-800 градусов, их проливка продолжается".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Официально подтверждена гибель 56 человек. По данным СКР, 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли живыми пять человек из пропавших без вести на пожаре в Кемерове.

Следственный комитет начал допрос гендиректора кемеровского торгового центра.

Семьи жертв пожара в торговом центре в Кемерова получат по миллиону рублей, в случае если погибших двое - два миллиона рублей, сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.