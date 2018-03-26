Генпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в стране

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура в связи с трагедией в Кемерове поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение" - заявили в ведомстве.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. К проведению проверок будут привлекаться специалисты МЧС.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек.

Накануне источник "Интерфакса" в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке.

"Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник, добавив, что версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является.

В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.