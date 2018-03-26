Албания вышлет двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Албания объявила персона нон-грата двух российских дипломатов, сообщили в МИД Албании.

"Министерство по делам Европы и иностранных дел вызвало чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Александра Карпушина, которому передали ноту, объявляющую персона нон грата двух российских дипломатов, чья деятельность не соответствует их дипломатическому статусу", - говорится в сообщении МИД Албании.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили 14 стран ЕС, а также Украина, Канада и США. Они связали высылку дипломатов с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия обвинения отвергает.