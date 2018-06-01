Кремль отверг причастность человека из "приватного фонда Путина" к покушению на Бабченко

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал показания подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа, утверждающего, что за этим покушением стоит человек, который якобы работает "в приватном фонде Владимира Путина".

"Конечно, никаких таких фондов в России не существует", - сказал Песков.

Обвинение России в причастности к покушению на Бабченко является инсинуацией и "развесистой клюквой", считает Песков.

"Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности", - сказал Песков.

"Если говорить, скажем так, в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются не чем иным как развесистой клюквой", - добавил он.

Вечером 29 мая появилась информация об убийстве Бабченко в Киеве, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских сотрудников правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Бабченко тогда же вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" Бабченко. Им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. По версии украинской спецслужбы, организатор преступления готовил устранение 30 человек на Украине "по заказу российских спецслужб", которые также поставили ему задачу закупать на их средства оружие и боеприпасы и создавать закладки в центре Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что полный список этих 30 человек уже получен и каждому из этого списка будет предоставлена охрана.