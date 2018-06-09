Суд 21 июня рассмотрит жалобу на заочный приговор Браудеру

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 21 июня проверит законность приговора основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову, заочно осужденным за преднамеренное банкротство, от которого государство получило ущерб более чем на 3,5 млрд рублей.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Тверского суда Москвы от 29 декабря 2017 года назначено на 21 июня в 9:30", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Браудер и Черкасов были заочно приговорены Тверским судом Москвы к 9 и 8 годам колонии строгого режима соответственно и штрафу по 200 тыс. рублей каждый. Кроме того, им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет после отбытия наказания.

Также суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, солидарно взыскав с осужденных 4,2 млрд рублей.

Браудер был признан виновным в организации преднамеренного банкротства и организации неисполнения обязанностей налогового агента, Черкасов - в преднамеренном банкротстве и неисполнении обязанностей налогового агента.

Как установили следствие и суд, Браудер организовал преднамеренное банкротство компании "Дальняя степь", а Черкасова осуществил его план. Речь идет о сделках, проведенных при помощи банка HSBC в 2004-2005 годах, когда компания"Дальняя степь" выплатила дивиденды кипрской компании, а также перечислила более 600 млн рублей в Объединенный банк малого бизнеса и Дальневосточный региональный банк в Благовещенске, у которых позже были отозваны лицензии.

В результате, как считает следствие, Браудер вывел активы из компании перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству.

Это уголовное дело стало вторым делом в отношении Браудера, рассмотренным Тверским судом Москвы в заочном порядке. В июле 2013 года суд заочно приговорил основателя Hermitage Capital к 9 годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.