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Гражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк

Ей не дают распоряжаться ценными бумагами, срок ареста которых истек в начале весны

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Гражданская жена обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина подала в суд на банк, который не дает ей распоряжаться ценными бумагами почти на 209 тысяч долларов, арестованными по уголовному делу экс-полицейского, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Александр Карабанов.

"Исковое заявление было подано в Замоскворецкий суд Москвы. Моя доверительница просит суд признать незаконным отказ ВТБ в распоряжении ценными бумагами, которые размещены на счете депо одного из отделений банка, и обязать банк предоставить возможность ими пользоваться и распоряжаться. Кроме того, она просит взыскать в ее пользу 300 тыс. рублей в качестве в качестве компенсации морального вреда", - сказал Карабанов.

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По его словам, речь идет о ценных бумагах облигациях на общую сумму почти в 209 тыс. долларов, на которые в ноябре 2017 года с санкции Басманного суда Москвы был наложен арест в рамках уголовного дела в отношении Захарченко, истекший в начале весны.

"В марте Семынина обратилась в банк, однако распорядиться облигациями не смогла. В устной форме сотрудники банка ссылаются на необходимость получения разрешения следователя, что противоречит закону. Истечение срока ареста по постановлению суда является самостоятельными основанием для снятия всех возможных ограничений без наличия каких-либо разрешительных документов", - пояснил Карабанов.

"Мы намерены показательно на этом примере злоупотребления заставить задуматься банкиров о том, что в своей работе необходимо руководствоваться действующим законодательством РФ, инструкциям Центробанка, а не хотелками следственного аппарата", - заключил адвокат.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества близких Захарченко на общую сумму около 9 млрд рублей. Одним из ответчиков по иску выступала Семынина. В марте 2018 года Мосгорсуд признал это решение законным.

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Теги: Марина Семынина, Дмитрий Захарченко
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