В РПЦ устранились от дискуссии по изменению пенсионного законодательства

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков считает, что церковь не обязана принимать участие в обсуждении изменения пенсионного законодательства, поскольку этот вопрос не относится к сфере ее прямого участия.

"Дело в том, что церковь не может вступать в этой дискуссии участником, потому что она тогда окажется одной из сторон, а вместе с этим тема пенсий все же не лежит в прямой проекции церковного участия", - написал он в четверг в фейсбуке в ответ на обвинения в игнорировании обсуждений изменения пенсионного законодательства, звучащие в адрес церкви.

Священник отметил, что "пенсионная реформа - тема очень болезненная", и его лично тоже беспокоит эта тема, но он "не очень разобрался ещё во всех тонкостях".

При этом Волков сказал, что "не стал бы обвинять народ в целом, людей, живших в 60-е годы, в сложившейся демографической ситуации и необходимости повышать пенсионный возраст, хотя проблема абортов очень его беспокоит".

6 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.