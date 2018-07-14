Врачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя Офицерова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Предприниматель Петр Офицеров, ранее осужденный по резонансному "делу Кировлеса", скончался в результате эпилептического удара, никаких подозрений на насильственную смерть у медиков нет, сообщил "Интерфаксу" в субботу медицинский источник.

"Петр Офицеров был госпитализирован в больницу имени Юдина 8 июля после тяжелейшего эпилептического удара", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в стационаре пациент был обследован, с ним проводились реанимационные мероприятия, но жизнь Офицерова врачам спасти не удалось. "Никаких признаков насильственной смерти Офицерова нет", - подчеркнул источник.

Ранее о смерти Офицерова сообщила главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац.

В разговоре с "Интерфаксом" она пояснила, что "не готова давать никакой информации до семьи (Офицерова - ИФ)".

В свою очередь, адвокат Офицерова Светлана Давыдова, защищавшая интересы предпринимателя на процессе по "делу Кировлеса" сказала агентству: "Ни я, ни семья это не комментируем".