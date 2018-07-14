Врачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя Офицерова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Предприниматель Петр Офицеров, ранее осужденный по резонансному "делу Кировлеса", скончался в результате эпилептического удара, никаких подозрений на насильственную смерть у медиков нет, сообщил "Интерфаксу" в субботу медицинский источник.
"Петр Офицеров был госпитализирован в больницу имени Юдина 8 июля после тяжелейшего эпилептического удара", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в стационаре пациент был обследован, с ним проводились реанимационные мероприятия, но жизнь Офицерова врачам спасти не удалось. "Никаких признаков насильственной смерти Офицерова нет", - подчеркнул источник.
Ранее о смерти Офицерова сообщила главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац.
В разговоре с "Интерфаксом" она пояснила, что "не готова давать никакой информации до семьи (Офицерова - ИФ)".
В свою очередь, адвокат Офицерова Светлана Давыдова, защищавшая интересы предпринимателя на процессе по "делу Кировлеса" сказала агентству: "Ни я, ни семья это не комментируем".
Дело Кировлеса
Петр Офицеров и Алексей Навальный были осуждены Ленинским судом Кирова 18 июля 2013 года за хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Позднее Кировский облсуд изменил приговор обоим, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.
Впоследствии защита осужденных обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей, на основании чего Верховный суд РФ отменил приговор и отправил его на новое рассмотрение.
В феврале 2017 года Офицеров и Навальный были приговорены в Ленинском районном суде Кирова к четырем и пяти годам соответственно с испытательным сроком 1,5 года.
Никто из фигурантов свою вину не признал.