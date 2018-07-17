Комиссар Совета Европы по правам человека попросила генпрокурора РФ освободить Оюба Титиева

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в открытом письме к генпрокурору России Юрию Чайке просит освободить из-под стражи руководителя чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

"Я была бы Вам очень признательна за предоставление информации о конкретных шагах, предпринимаемых Вашим ведомством по результатам экспертного заключения Президентского Совета по правам человека в отношении дела г-на Оюба Титиева. Вместе с тем я считаю, что необходимо принять решительные меры для обеспечения соблюдения его прав, в том числе путем его скорейшего освобождения из-под стражи", - говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Миятович уточняет, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов неоднократно предлагали перевести дело Титиева для рассмотрения за пределами Северного Кавказа.

"Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на наличие сомнений в соблюдении прав г-на Титиева, если дело останется в Чеченской Республике", - пишет комиссар Совета Европы.

Титиев - российский правозащитник, занимавшийся вопросами соблюдения прав человека на Северном Кавказе. В январе 2018 года он был помещен под стражу на время расследования по обвинению в предполагаемом хранении наркотиков.