Что случилось этой ночью: вторник, 17 июля

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Впечатления Трампа и Путина друг от друга и американцев - от своего президента, а также арест россиянки по подозрению в шпионаже в США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп и Владимир Путин рассказали телеканалу Fox News о своих впечатлениях от встречи в Хельсинки. Журналистов особенно интересовала тема компромата на американского президента, который якобы есть у Москвы. Путин ответил, что, пока Трамп не собрался выдвигаться в президенты, им в России никто не интересовался. Президент США же сказал, что, если бы у России действительно что-то было, это давно предали бы огласке. Он добавил, что Путин отрицал существование компромата "настолько твердо, насколько это было возможно".

- Между тем, американская общественность, в отличие от Трампа, не слишком довольна прошедшей встречей. Ведущий CNN назвал выступление американского лидера на пресс-конференции после саммита самым "позорным" из всего, что ему доводилось слышать.

- Посольство РФ в Вашингтоне выясняет судьбу российской гражданки Марии Бутовой, которой Минюст США предъявил обвинения в шпионаже в пользу Москвы. Глава общественной организации "Право на оружие" якобы использовала для получения информации личные отношения с влиятельным американцем.

- Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой освободить из-под стражи руководителя чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков.

- В ночь на 17 июля исполнилось сто лет со дня расстрела царской семьи.

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