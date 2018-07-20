Участников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Хамовнического района Москвы на следующей неделе рассмотрит дело четырех участников Pussy Riot, которые 15 июля выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках".

"Мировой суд назначил на 23 и 25 июля судебные заседания по административным материалам по статье 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды)", - сообщил "Интерфаксу" их адвокат Николай Васильев.

Данная административная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тысяч рублей.

В пресс-службе Хамовнического суда пояснили, что 23 июля заседания состоятся в отношении Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой, а 25 июля - в отношении Петра Верзилова.

Хамовнический суд Москвы 16 июля признал всех четверых виновными по ч . 3 ст. 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния ) и назначил каждому наказание в виде административного ареста на 15 суток. Кроме того, всем четверым запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на большой спортивной арене "Лужники". Целью акции, как сообщили позднее участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.

Из-за инцидента матч был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли с поля за ноги и за руки. Затем их доставили в полицию, а на следующий день по решению суда отправили под административный арест на 15 суток.