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ОНК нашла в изоляторе задержанного, который может быть сотрудником ЦНИИмаша

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили в следственном изоляторе "Лефортово" самого пожилого арестанта, задержанного по делу о госизмене.

"Мы были у Виктора Кудрявцева вчера. Он сейчас на карантине, ночь уже провел в изоляторе - соответственно, привезли его туда 20 числа. Он не назвал нам свою профессию - (сотрудники СИЗО) сказали, что это не относится к условиям содержания", - сообщила "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева в воскресенье.

По ее словам, Кудрявцеву вменяется госизмена (статья 275 УК РФ), ему 74 года - сейчас он самый пожилой заключенный "Лефортово". "Сейчас он в шоке. Он диабетик и вообще больной человек, при этом у него ничего нет, собраться ему, когда задерживали, не дали. Мы еще к нему обязательно пойдем, он самый старый "житель" "Лефортово" и самый старый "госизменщик", - добавила она.

На сайте ЦНИИмаша человек с такими же инициалами, как у арестованного, с которым встретились правозащитники (Кудрявцев В.В. - ИФ), упоминается в качестве сотрудника научного института и автора научных публикаций.

В картотеке Лефортовского суда Москвы последний материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о госизмене датирован 19 июля. При этом карточка дела - обезличенная, имя и фамилия задержанного из нее изъяты.

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В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что по этому материалу информация и комментарии не предоставляются. Вместе с тем из данных картотеки следует, что ходатайство органов следствия об аресте задержанного было удовлетворено судьей Альбиной Галимовой.

В минувшую пятницу сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении". По словам собеседника агентства, "не исключено, что их могли допросить и задержать".

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Теги: Москва, ОНК, Лефортово, ЦНИИмаш, Дмитрий Пайсон, Роскосмос

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