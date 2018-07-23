В ЦНИИмаше проведут внутреннее расследование по делу о госизмене

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Специальная комиссия на этой неделе начнет внутреннее расследование в ЦНИИмаше по делу о госизмене, сообщил "Интерфаксу" источник в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Комиссия сформирована, однако к работе она пока не приступила. На этой неделе ей предстоит изучить на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства "Роскосмоса", их запрашивали", - сказал собеседник агентства.

Также комиссия выяснит, как было организовано руководство институтом, в достаточной ли мере руководители учреждения были осведомлены о происходящих там событиях и действиях сотрудников, не была ли допущена халатность, которая могла спровоцировать утечку секретных данных.

"По результатам работы комиссия будут приняты кадровые решения. Не исключено, что в институте на какой-то период будет введено прямое управление из "Роскосмоса", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что свидетель по делу о госизмене в "Роскосмосе" - экс-глава аналитической службы госкорпорации Дмитрий Пайсон мог не знать лично арестованного по делу ученого Виктора Кудрявцева.

"Предварительно обыски в кабинете Пайсона не дали значимого результата, сколь-нибудь серьезных прямых доказательств его причастности к делу найти не удалось. Равно как и не удалось найти документов, напрямую подтверждающих его лично знакомство с Кудрявцевым", - сказал источник.

Между тем Пайсон также не подтвердил знакомство с Кудрявцевым.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в пятницу утром следственная группа ФСБ начала обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

"По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами: по сведениям "Ъ", сотрудники ФСБ установили, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно", - говорится в публикации.

Однако по данным источника "Интерфакса" Пайсон проходит по делу как свидетель, основным подозреваемым является научный сотрудник института Виктор Кудрявцев. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили арест последнего.