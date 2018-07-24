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Адвокат заявила о предложениях осужденным ярославской колонии оказаться от показаний

Сотрудники колонии ИК-1 вызывают осужденных, которые подтвердили факты избиения, заявила Ирина Бирюкова

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники колонии N1 (ИК-1) Ярославля предлагают осужденным, которые подтверждают факты избиений "проверяющим прокурорам", отказаться от показаний, сообщила "Интерфаксу" адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

"Оперативный сотрудник (...) вызывает осужденных, которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам, и отговаривает их (от показаний - ИФ) в культурной форме - на вы. Иногда присутствует старший оперативный сотрудник", - сообщила Бирюкова во вторник. По словам адвоката, источник информации она раскрыть не может.

При этом, отвечая на вопрос "Интерфакса", Бирюкова пояснила, что заключенные рассказывают не о получившем известность случае с избиением ее подзащитного Евгения Макарова, а "о том, что с ними происходило".

Официальными комментариями по этому поводу "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного ИК-1 Евгения Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают мужчину, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату осужденного Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс. По возбужденному в связи с произошедшим уголовном делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в настоящее время задержано шесть человек, а само расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Ирина Бирюкова 23 июля сообщила о том, что уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи. В официальном заявлении "Общественного вердикта" отмечалось, что "некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката".

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Теги: Россия, Ярославль

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