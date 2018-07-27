Журналистам российского Forbes восстановили работу "админки" сайта

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Работа редакторской системы российского Forbes восстановлена после обеда пятницы, все корреспонденты получили к ней доступ и продолжают работу, сообщил шеф-редактор издания Николай Мазурин.

"У нас не работала с утра "админка", часа три назад работу восстановили. Почему она не работала, я не знаю, возможно, это связано с техническими какими-то делами. Сейчас все работает",- сказал Мазурин "Интерфаксу".

По его словам, "все корреспонденты получили доступ и работают".

Отвечая на соответствующий вопрос, шеф-редактор сообщил, что пока не было собрания журналистского коллектива ни с менеджментом, ни с и.о.главного редактора Андреем Золотовым, сменившем Мазурина на этом посту.

Вечером 26 июля шеф-редактор журнала Forbes был отстранен от исполнения обязанностей главного редактора журнала. На эту позицию был назначен главред приложения ForbesLife Андрей Золотов.

Ранее Мазурин обратился в московскую прокуратуру с просьбой проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи невыходом в августовском номере статьи "Дела семейные" о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых. Как рассказал Мазурин "Интерфаксу", после получения журнала из печати он не обнаружил в нем этой статьи, которую, подчеркивает и.о. главреда, он подписал в печать. Согласно статье 2 закона о СМИ, "под главным редактором понимается лицо, принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации".

Источник "Интерфакса" в российском Forbes сообщил, что владелец лицензии - Forbes Inc. - в курсе сложившейся ситуации.