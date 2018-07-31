Козак отправил на доработку идею утильсбора на велосипеды

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Предложение ввести утилизационный сбор на велосипеды с целью стимулирования внутреннего потребления алюминия действительно выносилась на правительственный уровень, но поддержки пока не нашла.

На прошлой неделе "Известия" сообщили, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос об утильсборе на велосипеды и велосипедные рамы. Так как сбор внутреннему производителю компенсирует государство, его введение делает импорт менее выгодным, и, соответственно, подталкивает к созданию мощностей в РФ.

"На совещании у Козака по вопросам поддержки алюминиевой промышленности в числе прочих мер обсуждалась идея введения утильсбора на велосипеды. Козак данное предложение не поддержал, поручив его дополнительно проработать", - сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

"Соответственно, никаких решений по сбору не принято", - добавил он.

Американские пошлины

В марте 2018 года США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

России 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн (25-процентная пошлина на $1,512 млрд экспорта стали из РФ и 10-процентная пошлина на $1,646 млрд экспорта алюминия из РФ).

Новый виток санкций

6 апреля США объявили об очередном витке санкционной политики в отношении России. Среди оказавшихся под санкциями компаний доминируют структуры Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В "черный список" также включены группа "Ренова" Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту", который тоже оказался под санкциями).

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США могут найти возможность снять санкции с "РусАла".

Внутренний рынок в помощь "РусАлу"

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует поддержать подпавший под санкции США "РусАл" за счет программы стимулирования роста внутреннего спроса на алюминий.

Как пишет газета "Коммерсантъ", вице-премьер Козак утвердил "дорожную карту" развития отрасли до 2023 года, которая предполагает субсидии промышленности при использовании алюминия, расширение сфер его применения, ограничения по импорту алюминиевой продукции, новые требования по локализации для машиностроителей, а также предполагает сокращение доли пластиковой упаковки в пользу алюминиевой.

Госкомпании должны будут внести в свои профильные документы дополнения, "касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий". Проекты директив госкомпаниям по этому поводу ожидаются к 15 августа. Кроме того, предполагается повысить ставки сбора на пластмассовую упаковку "с целью стимулирования использования возобновляемых материалов".

"РусАл", в свою очередь, предложил государству закупить алюминий в резерв, вернувшись к идее, которую уже поднимал несколько лет назад на фоне слабой рыночной конъюнктуры.