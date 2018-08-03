Инициативная группа Свиридова по референдуму подаст документы в МГИК 4 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На собрании новой инициативной подгруппы по проведению всероссийского референдума по изменению пенсионного законодательства в пятницу утверждена формулировка вопроса, который планируется вынести на всенародное голосование, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Инициативная подгруппа, председателем которой стал кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов, предлагает вынести на референдум вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

Как сообщил журналистам Свиридов, ходатайство о регистрации инициативной подгруппы планируется сдать в Мосгоризбирком уже в субботу.

"Мы провели заседание инициативной группы и, думаю, уже завтра понесем документы в избирком", - сказал Свиридов.

Между тем, представители КПРФ намерены провести собрание инициативной подгруппы по вопросу всероссийского референдума с похожим вопросом 7 августа. При этом после регистрации одной инициативной подгруппы проведения референдума Мосгоризбирком не сможет зарегистрировать другую подгруппу со схожим по смыслу вопросом для референдума.

Свиридов подчеркнул, что инициативная группа, собравшаяся в пятницу, не партийная.

"Мы открыты для взаимодействия со всеми политическими партиями, в том числе и с КПРФ, безусловно. Вообще, неважно во что вы верите, какой взгляд на ту или иную партию, но большинство граждан нашей страны категорически не приемлют эту пенсионную реформу, которая в первом чтении голосами партии власти была принята. Наша задача объединить всех тех людей, неважно каких взглядов придерживаются в политике или предпочитают отсиживаться дома, но я уверен, что такая важная тема, как пенсионный возраст, не оставит равнодушным никого", - заявил он.

После поступления в МГИК ходатайства от инициативной подгруппы в течение 15 дней должно быть принято решение о ее регистрации, либо об отказе в регистрации. В этот же срок Центризбирком должен вынести решение, можно ли такой вопрос вынести на всероссийский референдум, соответствует ли он законодательству.

В случае принятия решения ЦИК о возможности вынесения вопроса на референдум, необходимо создать аналогичные инициативные подгруппы проведения референдума еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума.