Глава ульяновского Минздрава арестован по делу о махинациях с закупками медпрепаратов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве связанного с закупками медпрепаратов.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Абдуллова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Министру предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет колонии.

По данному делу аналогичное обвинение было предъявлено депутату Заксобрания Ульяновской области Игорю Тихонову, генеральному директору АО "Ульяновскфармация" Ольге Кузнецовой и ее заместителю Евгению Когану.

По версии следствия, депутат Тихонов и Абдуллов, используя свое служебное положение в органах госвласти, оказывали давление и вынуждали представителей медучреждений к заключению контрактов и договоров с АО "Ульяновскфармация".

По данным следствия, размер ущерба от их преступных действий составил около 10,5 млн рублей.

Коган и Тихонов столичным судом были отправлены под арест до конца августа, а Кузнецова была отправлена на этот же срок под домашний арест.

В конце июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Заксобрании Ульяновской области и региональном Минздраве в рамках уголовного дела о нарушениях при закупках медпрепаратов для больниц Ульяновска и области. После обысков Абдуллов был госпитализирован. На время проведения проверки он был отстранен от должности.