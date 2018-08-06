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"Ингосстрах" назвал условие выплаты компенсации клиентам "Натали Турс"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Страховая компания "Ингосстрах" готова выплатить компенсации всем туристам туроператора "Натали Турс" в рамках его финансового обеспечения, если компания объявит об остановке деятельности. Об этом сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на страховщика.

"В случае публичного заявления туроператором "Натали Турс" о прекращении туристической деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств, т.е. при наступлении страхового случая по договору страхования ответственности туроператора, все туристы, которые не смогли в связи с этим воспользоваться ранее аннулированными туроператором турами, после обращения в страховую компанию смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы", - цитирует АТОР заместителя начальника управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Вадима Тарасова.

По его словам, на выплату от страховщика в случае прекращения деятельности "Натали Турс" могут рассчитывать также те туристы, которые согласились перенести свои туры на более поздние даты, в ожидании того момента, когда туроператор урегулирует свои финансовые проблемы.

"С учетом новой редакции определения страхового случая по закону о туристской деятельности, если страховой случай произошел в период действия договора страхования, но его убытки "проявились" за пределами срока договора страхования, страховщик обязан произвести выплату. Таким образом, туристы смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы по соответствующему договору страхования", - рассказали в "Ингосстрахе".

АТОР напоминает, что в любом случае фингарантий не хватит на все выплаты. "Натали Турс" реализовывала туры в основном от имени своего юридического лица "Панорама Тур" (оценочно - около 95%). Деятельность этой компании застрахована в "Ингосстрахе" на сумму 50 млн рублей. В случае, если "Натали Турс" прекратит деятельность и не сможет компенсировать туристам убытки собственными силами, этой суммы не хватит на выплату компенсаций всем туристам в полном объеме. Каждый турист сможет получить максимум 4,2% суммы, уплаченной за путевку", - сообщает ассоциация.

Компания "Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября. По оценкам экспертов, до конца года она продала около 30 тысяч туров на общую сумму не менее 1,2 млрд рублей. При этом глава туроператора Владимир Воробьев заявил, что будет продолжать деятельность и предложил туристам вместо поездок гарантийные обязательства о том, что они смогут поехать в тур соответствующей стоимости летом 2019 года. Часть клиентов согласились на это предложение, многие стали обращаться в суд.

Как отмечают в АТОР, туристы, скорее всего, выиграют суд с "Натали Турс". Но с возмещением средств могут возникнуть проблемы из-за неопределенности финансового положения туроператора. "Поэтому мы рекомендуем туристам обращаться в суд самостоятельно, не прибегая к возмездной помощи адвокатов и юристов - затраты на них могут не окупиться даже в случае положительного решения суда", - подчеркнули в ассоциации.

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Теги: Ингосстрах, Натали Турс

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