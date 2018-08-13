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В России Арест братьев Магомедовых

Пять компаний признаны потерпевшими по делу братьев Магомедовых

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пять компаний признаны потерпевшими по уголовному делу в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

"По настоящему уголовному делу ГКУ КО РУЗКС ("Региональное управление заказчика капитального строительства" Калининградской области), ПАО ФСК ЕЭС ("Федеральная сетевая компания"), ФГУП АГАА ("Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"), ФГУП ЕГЗ ("Единая группа заказчика"), АО ОЗК ("Объединенная зерновая компания") признаны потерпевшими", - заявила следователь на заседании Мосгорсуда в понедельник, где рассматривалась жалоба на арест имущества М.Магомедова.

По ее словам, в одном уголовном деле соединены 12 дел: "по обстоятельствам хищения денежных средств в ходе исполнения контрактов по созданию земельного участка в районе Крестовского острова города Санкт-Петербурга; подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в городе Калининграде; поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" - город Санкт-Петербург и "Нерюнгринской ГРЭС" - республика Саха (Якутия); реконструкции аэропорта "Храброво" в городе Калининграде; покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов; а также по факту незаконного приобретения хранения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору".

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В качестве обвиняемых к делу привлечены пять человек, двое находятся в розыске, уточнила следователь. Срок следствия по делу продлен до 47 месяцев - до 5 ноября 2018 года, добавила она.

Следствием МВД Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (часть 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ). Последнему также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Оба находятся под стражей.

Еще одному арестованному в Москве фигуранту дела - бывшему директору входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову - вменяется участие в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ) и один эпизод особо крупного мошенничества.

Следствие полагает, что бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

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Теги: Сумма, Зиявудин Магомедов

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