Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Самаре

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Согласованный с властями митинг против изменений пенсионного законодательства прошел в Самаре.

Акция состоялась в одном из гайд-парков Самары - сквере Родина, расположенном на промышленной окраине областного центра.

Заявка на проведение митинга была подана местным движением "Гражданская инициатива", сообщил агентству ведущий акции, депутат Самарской губернской думы, коммунист Михаил Матвеев. В акции приняли участие представители КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и "Левого фронта".

Предыдущий митинг в Самаре против повышения пенсионного возраста прошел 28 июля.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен правительством в Госдуму 16 июня и принят в первом чтении 19 июля.

Он предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.