Уволен еще один замглавы РКК "Энергия"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Михаил Игнаткин лишился своего поста, сообщает корпорация.

Согласно сообщению, с понедельника прекращены полномочия члена правления РКК, заместителя гендиректора РКК "Энергия" по стратегии и развитию Михаила Игнаткина.

Причины увольнения не сообщаются.

В начале августа генеральный директор "Энергии" Владимир Солнцев покинул свой пост, временно исполняющим обязанности главы корпорации стал Сергей Романов - первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" им. С.П. Королёва. Также он является заместителем председателя Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, техническим руководителем по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов.

А в минувшую пятницу был задержан замгендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов, который в тот же день был уволен из корпорации.

Бывшему топ-менеджеру вменяется покушение на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ). Накануне Бабушкинский суд Москвы по ходатайству следствия до середины октября заключил его под арест. Еще два фигуранта уголовного дела - Илья Шендерей и главный специалист по противодействию коррупции службы внутренних расследований контрольно-ревизионного департамента РКК "Энергия" Олег Пыльнев - были отправлены под домашний арест.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что сумма денежных средств, которую планировали похитить фигуранты составляет порядка 31,5 млн рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает, что обвиняемые "требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере "Энергии".

Белобородов отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям, другие двое обвиняемых признали вину.

Все трое фигурантов уголовного дела были уволены с занимаемых должностей еще 17 августа, заявили в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.