В конгрессе США назвали "запоздалыми" новые санкции против России

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Барак Обама слишком поздно принял ответные меры на кибератаки со стороны РФ, заявил в четверг спикер нижней палаты американского конгресса Пол Райан.

"Сегодняшняя инициатива администрации - запоздалая мера. Но это - логичный способ завершить восемь лет неверной политики в отношении России. Это - наглядный пример неэффективности внешней политики администрации, из-за которой Америка стала более слабой в глазах мира", - отметил он.

Спикер палаты представителей добавил, что "Россия не разделяет интересы США. Напротив, она постоянно стремилась подрывать наши интересы, сея опасную нестабильность по всему миру".

Ранее президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях против России. В черный список пошли 6 физических лиц и 5 организаций, в том числе ГРУ и ФСБ. Также из страны вышлют 35 российских дипломатов.

В ближайшие дни президент пообещал предоставить конгрессу доклад о попытках России повлиять на выборы в США.