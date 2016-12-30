МИД РФ пообещал в пятницу огласить ответные меры на санкции США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские контрмеры в связи с решением уходящего президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов и ввести санкции за якобы причастность РФ к кибератакам будут оглашены в пятницу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - написала она в своем фейсбуке.

Введенные против России санкции она назвала официальным признанием Барака Обамы в том, что его администрация - "это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких". "Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть" - написала Захарова.

Вместе с тем она выразила сочувствие действующему главе госдепа Джону Керри, который, "хоть и не был союзником", но "старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство".