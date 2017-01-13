СМИ узнали о заслугах автора "досье" на Трампа в раскрытии коррупции в ФИФА

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил, которого называют автором доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа, до этого собирал данные о коррупции в ФИФА, пишет газета Washington Post в пятницу.

По ее данным, фирму Стила Orbis Business Intelligence в 2009 году наняла Английская федерация футбола с целью расследовать предполагаемые случаи коррупции в ФИФА.

В 2010 году Стил встречался с сотрудниками подразделения ФБР по борьбе с организованной преступностью в Евразии. Издание предполагает, что во время этой встречи он передал бюро подготовленный им доклад, который повлек за собой громкое расследование в отношении руководства ФИФА.

Washington Post пишет, что именно благодаря досье на ФИФА Стил зарекомендовал себя как надежный источник, и поэтому его доклад о якобы существующем компромате российских спецслужб на Трампа некоторые представители американского разведсообщества посчитали достойным внимания.

Ранее британская The Guardian писала, что автор досье на Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой. Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

В Кремле также категорически опровергли сбор Россией компрометирующих материалов на Трампа, как и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".

Между тем, европейский информационный сайт Euractiv сообщает, что, по его данным, бывший сотрудник Ми-6 в 2016 году собирал компрометирующую информацию на тогда занимавшую пост зампреда Еврокомиссии Кристалину Георгиеву. Заказ на это досье, предположительно, поступил от властей США.

"Как следует из электронных писем, попавших в распоряжение Euractiv, Стил связывался с гражданами Болгарии, чтобы расследовать темное прошлое Георгиевой, особенно ее предполагаемые связи с организованной преступностью", - пишет портал.

В то время болгарка Георгиева была одним из претендентов на пост генсека ООН. В данный момент она возглавляет кредитные учреждения Всемирного банка.

Скандал в ФИФА

В конце мая 2015 года в Цюрихе были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Обвинения в их адрес включали в себя коррупцию, в том числе в связи с одобрением организацией заявок стран на проведение чемпионатов мира, мошенничество с применением электронных средств коммуникации и отмывание денег. Среди замешанных в деле оказались главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини, которых в итоге отстранили от футбола. Новым главой ФИФА в феврале 2016 года был избран генсек УЕФА Джанни Инфантино.