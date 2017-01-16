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В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

Опознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под Бишкеком

Авиакатастрофа произошла утром в понедельник рядом с аэропортом "Манас"

Опознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под Бишкеком
Сотрудники МЧС Киргизии на месте крушения "Боинга" под Бишкеком
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей утром в понедельник в пригороде Бишкека рядом с аэропортом "Манас".

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии, в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 тела погибших в результате крушения грузового самолета Боинг 747-400 турецкой авиакомпании, упавшего на дачный поселок. По данным Минздрава, неопознанными остаются останки еще нескольких человек, работа продолжается.

Сообщалось, что власти Киргизии могут принять решение о сносе дачного поселка, на который упал самолет. "Люди здесь не должны жить. На 23 участках проживало полторы тысячи человек, в основном из разных уголков нашей страны, и дома им предоставлены во временное пользование", - заявил глава правительственного штаба, первый вице-премьер страны Мухаммедкалый Абулгазиев. В результате крушения самолета в поселке "Дача-Суу" полностью разрушены 17 домов, два дома сгорели и шесть домов частично разрушены.

Крушение "Боинга" под Бишкеком

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Теги: Киргизия
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