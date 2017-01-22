Экс-президент Гамбии покинул страну

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экс-президент Гамбии Яйя Джамме, который был у власти 22 года, в воскресенье покинул страну, сообщает Associated Press. Он сел на самолет в Гвинею, а оттуда отправится в Экваториальную Гвинею.

Как сообщил советник нового президента Адамы Бэрроу, государственная казна после ухода Джамме оказалась пуста. По его словам, экс-президент забрал с собой больше $11 миллионов и коллекцию дорогих автомобилей.

Между тем, объединенные войска стран Западной Африки вошли в столицу Гамбии Банжул и заняли президентский дворец. Они будут обеспечивать безопасность во время прибытия в город нового главы государства, которое намечено на понедельник.

Джамме проиграл президентские выборы, однако отказался сложить полномочия и ввел в стране чрезвычайное положение. В ответ Сенегал и Нигерия ввели в Гамбию войска и поставили Джамме ультиматум - он должен признать свое поражение или готовиться к войне.