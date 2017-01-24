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В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

Комиссия МАК признала исправными все системы упавшего в Киргизии "Боинга"

Для окончательных выводов о причинах крушения комиссии потребуется как минимум четыре месяца

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет рассматривает несколько версий крушения грузового самолета Boeing-747-400 в Киргизии, но оборудование у самолета работало исправно.

"Рассматриваются все версии и изучаются действия пилотов, изучается работа оборудования, работа наземного оборудования и оборудования, установленного на борту", - заявил на пресс-конференции во вторник глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

Он сказал, что "все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны".

Каширский добавил, что комиссия МАК изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и сделала выводы, что "информации о неполадках с борта самолета не сообщалось".

Он также сказал, что упавший под Бишкеком 16 января самолет делал только один заход на посадку.

Взрывчатых веществ не было

На борту самолета не было взрывчатых веществ и другого опасного груза, заявил Каширский. "Взрывчатых веществ на борту не было. Груз был на верхней и нижней палубах в контейнерах и без контейнеров, опасного груза на борту не было", - сказал он.

По его словам, комиссии МАК потребуется как минимум четыре месяца, чтобы сделать окончательные выводы о причинах крушения самолета.

Он сказал, что в настоящее время комиссией уже подготовлен предварительный отчет. В ближайшее время он будет отправлен компании-производителю самолета (США), а также стране, эксплуатирующей самолет (Турция), добавил он. Каширский сказал, что на получение комментариев со стороны производителя и с эксплуатирующей стороны потребуется до двух месяцев.

Он также добавил, что комиссия будет работать в Бишкеке еще примерно около недели. "На следующей неделе мы закончим, потом мы будем анализировать собранную информацию", - сказал Каширский.

Глава комиссии МАК также отметил, что найденные бортовые самописцы расшифрованы в Москве. "С них снята информация. Информации много. Мы также сняли информацию о переговорах членов экипажа с диспетчерами", - сказал он.

Каширский добавил, что, согласно данным радиообмена, при заходе на посадку пилоты запросили данные о погоде и ответили, что они ее приняли.

16 января Boeing-747-400 турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.

Теги: Киргизия, Бишкек
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