Чуркин назвал поведение украинской делегации в СБ ООН разнузданным и одиозным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Украинская делегация в СБ ООН продолжает "идти тропой войны", заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Открывая заседание, постпред Украины предложил по его итогам поработать над документом СБ ООН в развитие заявления, принятого нами 31 января. К сожалению, прозвучавшее сегодня от делегации Украины совершенно разнузданное, одиозное заявление показывает, что делегация Украины здесь в Нью-Йорке продолжает идти тропой войны. Это заслуживает самого серьезного сожаления", - сказал Чуркин, выступая на заседании СБ ООН по Украине.

Открывая встречу Совета, украинский постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко предложил по итогам заседания разработать документ в развитие заявления для прессы по ситуации на востоке Украины, которое было выпущено два дня назад. В нем члены Совбеза призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины.

Отмечалось, что СБ ООН "осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения".

Совет Безопасности заявил о "своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о "необходимости строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), подтверждающей "Комплекс мер по выполнению минских соглашений"