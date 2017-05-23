В Лондоне после теракта в Манчестере ввели дополнительные меры безопасности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полиция Лондона выведет дополнительные силы на улицы британской столицы после теракта в Манчестере, говорится твиттере мэра Лондона Садика Хана.

"Я нахожусь в постоянном контакте со Службой столичной полиции, которая изучает режим безопасности в Лондоне. Лондонцы сегодня увидят больше полицейских на улицах", - отметил он.

Хан также выразил соболезнования семьям жертв теракта, а также всем пострадавшим.

"Лондон стоит плечом к плечу вместе с великим городом Манчестером после этой варварской и омерзительной атаки. Это был трусливый акт терроризма, целью которого стал концерт, где были тысячи детей и молодых людей", - отметил мэр, добавив, что те, кто желает разрушить и разделить британское общество, "не преуспеют" в этой задаче.

Как сообщалось, взрыв произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.