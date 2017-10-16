Банк Франции подаст иск к Павленскому из-за поджога его отделения

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Центральный Банк Франции подаст иск в связи с поджогом здания филиала банка в Париже, организованным российским художником-акционистом Петром Павленским в ночь на понедельник, сообщил журнал Le Point.

В результате поджога отделению, расположенному на площади Бастилии, был нанесен ущерб, в особенности, части, где расположен вход. Издание также пишет, что в связи с этим инцидентом отделение банка в течение понедельника будет закрыто.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

По информации радиостанции газеты Le Parisien, после поджога стражи порядка задержали двух человек - Павленского и его 37-летнюю сожительницу. По данным стражей порядка, нарушители сначала разбили стекла на фасаде здания, после чего подожгли половые тряпки, при помощи которых попытались разжечь пожар в отделении банка.

В сети появились сообщения о задержании в Париже Павленского, недавно получившего во Франции политическое убежище. Пользователи размещали фотографии, на которых акционист стоит перед зданием, над дверью которого виднеются две золотые буквы - BF (Banque de France - Банк Франции). По обе стороны от него в окнах здания виднеются языки пламени.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования.