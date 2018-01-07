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Разведка США недооценила темпы развития ядерной программы КНДР

Советник Трампа по нацбезопасности был вынужден признать, что Северная Корея идет к цели превращения страны в ядерную державу намного быстрее, чем она предполагала, сообщают СМИ

Разведка США недооценила темпы развития ядерной программы КНДР
Флаг КНДР
Фото: Reuters

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Разведслужбы США ошибочно оценили и доложили президенту Дональду Трампу о возможностях Северной Кореи по реализации ее ракетно-ядерной программы, сообщила газета New York Times.

Как сообщили источники издания, Трампу было доложено, что у него есть, по меньшей мере, время до 2020-2022 года, чтобы использовать возможности переговоров или же принять контрмеры в отношении Пхеньяна, поскольку КНДР до этого времени не сможет создать ракетно-ядерное оружие, с помощью которого будет угрожать Соединенным Штатам.

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После того, как в 2017 году КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, объявив, что теперь в состоянии нанести удар по всей территории США, а также после испытания мощного водородного боеприпаса, советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер был вынужден признать, что КНДР идет к цели превращения страны в ядерную державу намного быстрее, чем оценивала американская разведка.

При этом он в одном из интервью отметил, что Пхеньян, видимо, согласится на переговоры только после того, как эта цель будет достигнута, а также до того, как санкции против КНДР окажут слишком серьезное влияние.

Макмастер отметил, что КНДР развивает свое ракетно-ядерное оружие "быстрее, и сроки намного более сжаты, чем полагает большинство людей".

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не готов пойти на это без предварительных условий. Вместе с тем, он сказал, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.

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Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к согражданам предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории. Он отметил, что "США следует знать, что ядерная кнопка - у меня на столе". Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерный арсенал его страны отныне - реальность, о которой следует помнить. В ответ Трамп рассказал лидеру КНДР о своей "ядерной кнопке".

22 декабря прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию, которая вводит еще более жесткие санкции в отношении КНДР. В частности, документ предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов, почти на 90%, с 1 января. Проект резолюции был подготовлен США. Такие меры были приняты после того, как в ноябре Северная Корея провела очередные ракетные испытания. В свою очередь в Пхеньяне назвали новые санкции ООН актом войны и сочли их равносильными полной экономической блокаде.

Теги: США, Дональд Трамп, КНДР, Северная Корея
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