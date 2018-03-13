В мире Отравление Сергея Скрипаля

Австралия поддержала идею Лондона обсудить дело Скрипаля на заседании СБ ООН

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Австралии Джули Бишоп поддерживает призыв Великобритании к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, пишет во вторник австралийская газета The Sydney Morning Herald.

Министр заявила, что сотрудники австралийских разведслужб, получившие информацию от британских коллег, ввели ее в курс дела.

"Мы крайне обеспокоены этим вопросом, и я получаю информацию от сотрудников служб безопасности и разведслужб с тех пор, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что отравляющее вещество нервнопаралитического действия военного назначения, являющееся разновидностью (вещества - ИФ), разработанного Россией, было применено для этого покушения на убийство на территории Великобритании", - заявила Бишоп.

По сообщению газеты, министр иностранных дел Австралии отметила, что ее страна поддерживает призыв Лондона к проведению заседания СБ ООН для обсуждения этой ситуации, а также готова поднять этот вопрос на саммите АСЕАН-Австралия в Сиднее на этих выходных.

"Возникает резонный вопрос, у кого был доступ к такому веществу нервнопаралитического действия? Поэтому мы поддерживаем самым решительным образом британский парламент и приверженность британского правительства гарантировать полное разбирательство с целью привлечь к ответственности виновных", - добавила глава австралийского МИД.

На вопрос журналиста, поддержала ли бы Австралия санкции в адрес России, Бишоп ответила: "Мы, очевидно, обдумаем соответствующую реакцию".

Накануне Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Британские парламентарии призвали к санкциям и осуждению России со стороны ООН, ЕС и США. Она также отметила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по этому веществу.

Британский премьер подчеркнула, что с этим делом не будут разбираться как с обычным, и, что действия, которые предложит ее правительство, будут зависеть от ответа России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве во вторник заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступ к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

Теги: Австралия, Великобритания, Сергей Скрипаль
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