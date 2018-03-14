В мире Отравление Сергея Скрипаля

Набор санкционных мер в отношении Москвы у Лондона довольно ограничен

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Основной вопрос - удастся ли Великобритании заручиться действенной, не только словесной, поддержкой других западных стран

Набор санкционных мер в отношении Москвы у Лондона довольно ограничен
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Имеющийся у Британии арсенал рестриктивных мер в отношении Москвы существенно расширится, если союзники королевства по ЕС и НАТО решат поддержать Лондон, однако европейцы, скорее всего, не пойдут на изоляцию России, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

"В конфликте Великобритании и России, спровоцированном покушением на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля, наиболее интересным является, останется ли это в основном двусторонней проблемой или Великобритании удастся заручиться действенной, не только словесной, поддержкой других западных стран", - сказал Лукьянов "Интерфаксу" в среду.

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Он напомнил, что глава МИДа Борис Джонсон уже призвал весь мир к "единому ответу" на "безответственное поведение" России. Эксперт подчеркивает, что британская сторона имеет в своем распоряжении хотя и достаточно широкий, но все же ограниченный спектр ответных мер.

"Арсенал средств воздействия со стороны собственно Великобритании достаточно обширен, благодаря финансовой роли Лондона и привлекательности его для жизни представителей российской элиты. Это не считая, естественно, стандартных дипломатических мер с высылкой дипломатов или отзывом послов", - отмечает Лукьянов.

По его мнению, звучащие намеки на кибератаку в отместку за инцидент со Скрипалем "представляются все же блефом - это вызовет резкую эскалацию уже с российской стороны и будет расценено практически как акт войны".

"И все же арсенал самой Великобритании ограничен. Он заметно расширится, если Лондон сможет убедить союзников по ЕС и НАТО в необходимости мощного консолидированного ответа России. Ужесточение санкций до иранского уровня с изоляцией российской банковской системы (отключение от SWIFT) и введением эмбарго возможно только вместе со всеми остальными", - подчеркивает он.

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Однако Лукьянов считает такое развитие событий маловероятным. "Риторика - одно, прагматика - другое. Континентальная Европа не против использовать российский фактор для собственного сплочения, однако идти фактически на разрыв с Москвой не собирается", - пояснил эксперт, отметив, что и отношения ЕС и Лондона сейчас натянутые из-за Brexit.

"У США своя повестка в отношениях с Россией, более чем конфронтационная, но собственная. Впрочем, морально-политическую поддержку из Вашингтона Лондон получит", - продолжил он.

По мнению председателя президиума СВОП, в целом способность Великобритании стать лидером новой волны антироссийской политики в мире ограничена. "Что не исключает масштабного использования инцидента для продолжения мировой информационной кампании против России, которая практически не затихает по разным поводам уже несколько лет", - считает эксперт.

Ультиматум Лондона


В понедельник, 12 марта, Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры. Что это будут за действия, британский премьер должна объявить сегодня.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Сергей Скрипаль
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