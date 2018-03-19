Совет ЕС указал на вероятность причастности России к "делу Скрипаля"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года, говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в Брюсселе в понедельник.

"Этими безрассудными и незаконными действиями угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в Евросоюзе использование впервые на европейской земле более чем за 70 лет "наступательного нервно-паралитического вещества военного класса", разработанного Россией, произвело шоковый эффект.

"Использование любого химического оружия кем бы то ни было абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", -

заявили министры иностранных дел ЕС.

Евросоюз приветствует обязательство Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при расследовании этого нападения. ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное и полное раскрытие для ОЗХО своей программы "Новичок".

"Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и поддержку, в том числе в усилиях Великобритании по привлечению виновных за это преступление к ответственности", - заявляют в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС будет продолжать следить за этой проблемой и ее последствиями.

Джонсон об иголке правды

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в преддверии заседания глав МИД ЕС в Брюсселе заявил: "Российское отрицание (причастности к инциденту со Скрипалем - ИФ) становится все более абсурдным".

"Сначала они говорят, что никогда не производили (химическое вещество, предположительно использовавшееся при отравлении Скрипаля - ИФ) "Новичок", потом они говорят, что производили его, но все его запасы были уничтожены", - сказал Джонсон. "А иной раз они говорят, что производили "Новичок", и все запасы были уничтожены, но некоторые из них таинственным образом оказались в Швеции или Чехии, или Словакии, или США", - добавил глава британского МИД.

"Это классическая российская стратегия - пытаться спрятать иголку правды в стоге лжи", - заявил Джонсон.

Он добавил, что "силу и решимость" европейских союзников Великобритании в вопросе расследования инцидента со Скрипалем можно объяснить тем, что среди них нет стран, "которые за последние годы не пострадали бы от враждебного или подрывного поведения России".

Накануне Джонсон проинформировал, что эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник для того, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери.

Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей. Также эксперты ОЗХО в понедельник отберут пробы нервно-паралитического газа, от контакта с которым могли пострадать Скрипаль и его дочь, затем их исследуют в международных лабораториях, сообщили в воскресенье в МИД Великобритании. Там пояснили, что "результатов исследований следует ожидать минимум через две недели".

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.