В мире Отравление Сергея Скрипаля

Лондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю

Власти Великобритании рассматривают его как подданного королевства

Лондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю
Полицейский возле паба, фигурирующего в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери
Фото: Reuters

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Британская сторона ответила отказом на запрос России предоставить доступ к Сергею Скрипалю, так как рассматривает его как британского подданного, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

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Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавшим от отравления в Солсбери. "На самом деле никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами", - заявил он в эфире телеканала НТВ.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.

Теги: Сергей Скрипаль
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