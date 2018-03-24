Кортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во Флориде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Кортеж президента США был вынужден изменить маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде из-за массовых демонстраций против снятия запрета на ношение оружия, сообщает в субботу The Hill.

Издание сообщает, что протестующие планировали встретить Трампа в Уэст-Палм-Бич, который президент обычно проезжает, когда едет в свой особняк на востоке Флориды. Чтобы избежать этой встречи, президентский кортеж выбрал более длинный путь в обход города.

Многотысячные "Марши за наши жизни" проходят в субботу в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и других городах США. Их участники требуют от властей ужесточить контроль за обращением оружия после трагического случая в школе Парклэнда во Флориде, где 19-летний подросток застрелил 17 человек.

В акциях принимает участие множество школьников и их родителей, некоторые держат плакаты "Я не хочу оружия, я хочу контроль над оружием". Так люди отреагировали на инициативу Трампа, который после инцидента в Парклэнде предложил вооружить учителей.

На марш в Нью-Йорке вышел один из основателей группы Beatles Пол Маккартни. В интервью CNN он пояснил, что сделал это, в частности, в память о своем лучшем друге Джоне Ленноне, который был застрелен своим фанатом в 1980 году.