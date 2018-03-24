Кортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во Флориде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Кортеж президента США был вынужден изменить маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде из-за массовых демонстраций против снятия запрета на ношение оружия, сообщает в субботу The Hill.
Издание сообщает, что протестующие планировали встретить Трампа в Уэст-Палм-Бич, который президент обычно проезжает, когда едет в свой особняк на востоке Флориды. Чтобы избежать этой встречи, президентский кортеж выбрал более длинный путь в обход города.
Многотысячные "Марши за наши жизни" проходят в субботу в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и других городах США. Их участники требуют от властей ужесточить контроль за обращением оружия после трагического случая в школе Парклэнда во Флориде, где 19-летний подросток застрелил 17 человек.
В акциях принимает участие множество школьников и их родителей, некоторые держат плакаты "Я не хочу оружия, я хочу контроль над оружием". Так люди отреагировали на инициативу Трампа, который после инцидента в Парклэнде предложил вооружить учителей.
На марш в Нью-Йорке вышел один из основателей группы Beatles Пол Маккартни. В интервью CNN он пояснил, что сделал это, в частности, в память о своем лучшем друге Джоне Ленноне, который был застрелен своим фанатом в 1980 году.
"One of my best friends was killed in gun violence right around here, so it's important to me," says Paul McCartney, remembering his Beatles bandmate John Lennon at the March for Our Lives in New York City https://t.co/u4aBKWC1Jb pic.twitter.com/8Jnjn8A3xH— CNN (@CNN) 24 марта 2018 г.