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Ким Чен Ын улетел из Сингапура на присланном из Китая самолете

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник вечером покинул Сингапур, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщила газета Strait Times.

В миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеЧитать подробнее

По данным западных авиационных ресурсов, Ким Чен Ын вылетел на одном из двух присланных из Пекина для него и его окружения самолетов Boeing 747 авиакомпании Air China, обслуживающей китайское руководство.

Ранее во вторник Сингапур покинул Трамп, сообщил телеканал ABC. Телеканал показал кадры, на которых видно, как Трамп зашел по трапу на борт президентского самолета Air Force 1, который находился на авиабазе Пайя Лебар. Президент США помахал рукой на прощание провожавшим его в аэропорту людям.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

На саммите КНДР - США северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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