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США сочли возможным существенное ядерное разоружение КНДР за 2,5 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - США рассчитывают на значительное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, приводит в среду заявление госсекретаря Майкла Помпео агентство Associated Press.

"Мы надеемся, что мы сможем этого достичь в ближайшие два с половиной года", - сказал Помпео.

"Мы надеемся, что мы сможем это сделать. Осталось еще много работы", - добавил он.

Помпео находится в Южной Корее, где он, как запланировано, персонально проинформирует президента страны Мун Чжэ Ина об итогах саммита США-КНДР.

Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации, заявил госсекретарь США.

"Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация", - цитирует его заявление агентство Bloomberg

В то же время госсекретарь не дал четкого ответа на вопрос, почему в соглашении по итогам саммита президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном нет пункта о подлежащей проверке денуклеаризации, которой требовала администрация США.

"Я считаю этот вопрос оскорбительным и откровенно абсурдным. Я должен быть с вами честным: это игра, и не стоит с такими серьезными вопросами играть в игры", - сказал госсекретарь.

Помпео также заявил, что США готовы возобновить совместные учения с Южной Кореей в случае, если КНДР прекратит вести переговоры в духе доброй воли по своей ядерной программе.

По словам Помпео, США "ясно дали понять", что условием приостановки учений станет продолжение переговоров в духе доброй воли со стороны КНДР. Он отметил, что приостановка учений "больше не будет действовать", если США заключат, что переговоры больше не идут должным образом.

Ранее Трамп подтвердил, что совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова не будут проводиться, пока ведутся переговоры о денуклеаризации КНДР.

Встреча на Сентосе

12 июня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ, содержание которого пока не раскрывается. Трамп после подписания заявил, что он "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Майкл Помпео
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