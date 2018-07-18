Эксперты ОЗХО собрали образцы вещества, отравившего двух человек в Эймсбери

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Организация по запрещению химического оружия в ответ на просьбу британского правительства о помощи в связи с отправлением двух человек в Эймсбери отправила в Великобританию группу экспертов, говорится в заявлении ОЗХО.

"В ответ на просьбу ОЗХО отправила группу технического содействия с целью установления природы вещества, которое, предположительно, привело к гибели одного человека и к серьезному заболеванию другого", - отмечается в заявлении.

В заявлении уточняется, что просьба поступила в адрес ОЗХО 13 июля.

"Команда ОЗХО собрала образцы. Образцы направят в две специальные лаборатории, как только будут получены результаты анализов, Соединенному Королевству направят доклад. Команда завершила первоначальный этап работы и вернулась сегодня, 18 июля, из Соединенного Королевства", - говорится далее в заявлении.

30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.