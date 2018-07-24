КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, начался в КНДР, к такому выводы пришли американские эксперты на основе анализа полученных со спутников фотоснимков; их отчет опубликован в понедельник на сайте 38 North, который отслеживает состояние ракетно-ядерной деятельности Северной Кореи.

На снимках видно, что на полигоне начат снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG — 38 North (@38NorthNK) 23 июля 2018 г.

По сообщению 38 North, это может означать очередной шаг на пути реализации договоренностей о денуклеаризации КНДР, достигнутых на июньской встрече президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

В мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". На церемонию были приглашены иностранные журналисты, которые рассказывали об "огромном взрыве", однако не могли с уверенностью сказать, были ли разрушения достаточно масштабными, чтобы сделать невозможным возобновление работы полигона.