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КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона

Есть обновление от 07:47

В мае Пхеньян отчитался о закрытии ядерного полигона Пунгери

КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона
Испытания на полигоне Сохэ в апреле 2016 года
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, начался в КНДР, к такому выводы пришли американские эксперты на основе анализа полученных со спутников фотоснимков; их отчет опубликован в понедельник на сайте 38 North, который отслеживает состояние ракетно-ядерной деятельности Северной Кореи.

На снимках видно, что на полигоне начат снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.

По сообщению 38 North, это может означать очередной шаг на пути реализации договоренностей о денуклеаризации КНДР, достигнутых на июньской встрече президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

В мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". На церемонию были приглашены иностранные журналисты, которые рассказывали об "огромном взрыве", однако не могли с уверенностью сказать, были ли разрушения достаточно масштабными, чтобы сделать невозможным возобновление работы полигона.

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Теги: КНДР

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