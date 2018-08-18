В мире "Рашагейт"

Спецпрокурор Мюллер потребовал отправить под стражу экс-советника Трампа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в США в 2016 году, потребовал отправить под стражу на срок до полугода бывшего советника в предвыборном штабе Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса и оштрафовать его на $9,5 тыс., сообщают американские СМИ.

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Именно на таком наказании настаивает Мюллер и считает его обоснованным за то, что Пападопулос дал следствию заведомо ложные показания.

"Обвиняемый знал, что вопросы, которые ему задавало ФБР, были важными, и он знал, что его ответы являлись ложью тогда, когда он их давал. Его ложь негативно повлияла на проводимое в ФБР российское расследование и помешала сотрудникам ФБР эффективно и своевременно устанавливать личности свидетелей и допрашивать их", - говорится в документах суда.

Джордж Пападопулос признал вину в том, что дал ФБР ложные показания в рамках расследования о предполагаемом сговоре предвыборного штаба с Россией, причем признание было сделано в октябре 2017 года.

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