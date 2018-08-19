Ким Чен Ын посчитал, что народ КНДР "пишет историю чудес", несмотря на санкции

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что народ КНДР преодолеет давление на страну извне.

"Сейчас из-за санкций и нажима враждебных сил на пути продвижения нашего социализма создаются жестокие препятствия, но благодаря кипящему энтузиазму народа, поднявшегося с бурным духом по призыву партии, в самых трудных и тяжелых условиях пишется история чудес", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) северокорейского лидера.

Такое заявление, согласно сообщению, Ким Чен Ын сделал в ходе поездки в уезд Самчжиён.

США и их союзники настаивают на том, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея не выполнит обязательств по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.

Ранее ведущая северокорейская газета "Нодон синмун" в опубликованном в пятницу комментарии написала, что для разрядки напряженности и установления мира на Корейском полуострове необходимо согласие США на подписание мирного договора по итогам Корейкой войны.

Как сообщалось, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. Основной темой переговоров лидеров США и КНДР стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.