Церемония прощания с Маккейном начнется 29 августа в Аризоне и закончится на Капитолийском холме

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Семья покойного сенатора США Джона Маккейна обнародовала детали предстоящей церемонии прощания и похорон, сообщает ABC News.

Тело Маккейна 29 августа будет выставлено в Капитолии штата Аризона для скромной семейной церемонии. Также будет выделено время, когда жители Аризоны смогут прийти и почтить память скончавшегося сенатора.

На 30 августа назначена мемориальная служба в Баптистской церкви северного Финикса, на которой, как ожидается, выступит бывший вице-президент Джо Байден, после чего тело будет перевезено в Вашингтон.

31 августа тело будет выставлено в ротонде вашингтонского Капитолия, где с ним смогут проститься члены семьи, коллеги, и простые граждане. И на следующий день тело сенатора перевезут из Капитолия в Национальный собор, где речь произнесет экс-президент Джордж Буш.

Частная прощальная церемония назначена и на 2 сентября - она пройдет в часовне Военно-морской академии Соединенных Штатов в Аннаполисе (штат Мэриленд). Тело будет захоронено в тот же день на Кладбище военно-морской академии.

В прощальном послании Маккейн сообщил, что старался достойно служить своей стране и призвал Вашингтон "не ослаблять величие США, путая патриотизм с племенными склоками, которые посеяли обиду, ненависть и насилие в разных частям Земного шара".

"Мы слабеем, когда прячемся за стенами вместо того, чтобы разрушать их, когда мы сомневаемся в наших идеалах, не доверяем им, не даем им стать великой силой перемен, которой они всегда были", - говорится в послании.

"Спасибо за привилегию служить вам... Я старался достойно служить нашей стране. Я совершал ошибки, но, я надеюсь, моя любовь к Америке перевесит их", - приводит пресса слова Маккейна.

Сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.

В июле прошлого года Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

В пятницу семья Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.

Сенатор-республиканец Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.

С декабря 2017 года сенатор не появлялся в Вашингтоне, но даже продолжая работать на своем ранчо в Аризоне он оставался одним из самых заметных американских политиков, в частности, продолжая критиковать Москву, требуя новых санкций в отношении РФ и осуждая июльскую встречу президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.