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ФАС считает нужным сохранить приоритетность ж/д перевозок нефтепродуктов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за сохранение приоритетности доступа нефтепродуктов в перевозках на сети РЖД, рассчитывает на выработку комплексного решения для сохранения текущих объемов и скорости доставки, заявил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев.

"Мы полагаем, что должны быть найдены какие-то комплексные решения, которые позволят кардинально улучшить ситуацию с доставкой топлива. Потому что если эти решения не будут найдены, то мы вынуждены будем принимать какие-то дополнительные меры по приоритизации, что позволит сохранить текущий уровень доставки, который в настоящий момент мы считаем приемлемым и по качеству доставки, и по объему, и по всем этим обстоятельствам", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду.

"Крайне важно сохранить приоритетный уровень доставки. Мы создали рабочую группу по вопросам транспорта, в которую вошли представители всех заинтересованных министерств и ведомств. Мы должны этот вопрос очень комплексно обсудить и принять решение", - добавил замглавы ФАС.

РЖД Виталий Королев ФАС
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